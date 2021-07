Sertaneja: “Um empreendimento que vai mudar a história da região”, destaca Jamison Donizete

O prefeito de Sertaneja Jamison Donizete e a prefeita de Primeiro de Maio Bruna Casanova receberam nna semana passada a Presidente da Agência de Desenvolvimento Turístico da Região Norte do Paraná ( ADETUNORP) Adriana Pontin. Também estavam presentes da Chairman VCI Samuel Sicchierolli, Diretora Municipal de Turismo Andrea Pinheiro, Secretária da ADETUNORP Rosangela Gondo, o vice-presidente do Hotel Hard Rock Alex W. Pariente. Eles estiveram no empreendimento Hard Hock na Ilha do Sol.

O local recentemente teve a Lei 20.610/2021 proposta pelo deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli sancionada que institui o “Portal Turístico Ilha do Sol” na Região Turística Norte do Paraná. No local já estiveram o governador do Estado Ratinho Junior e Secretários de Estados.

Na ocasião o prefeito de Sertaneja comentou que o empreendimento irá mudar a história da região. “São mais de 450 mil pessoas que contornam a cidade pelas rodovias próximas. Este hotel terá um impacto gigantesco”, comenta.