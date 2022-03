Sertanópolis - Autorizada licitação de veículo utilitário para o município

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedu), por meio do Paraná Cidade, autorizou na última semana a licitação de um veículo utilitário, tipo pick up, para o município de Sertanópolis, destinado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Cobra Repórter. O valor estimado é de R$ 99.356,67.

“Nós sabemos a necessidade que os municípios têm de veículo para o trabalho no dia a dia das prefeitura e secretarias. Por isso, atendemos ao pedido da prefeita Ana Ruth e do vereador Carlos Torres e estamos destinando o segundo veículo para a cidade. Já enviamos para o município uma caminhonete para a Secretaria de Obras e outras”, reforçou Cobra Repórter.