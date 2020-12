Sertanópolis: Lives, drive thru e um novo jeito de celebrar nas festas de fim de ano das empresas

No Moinho Globo, em Sertanópolis, 250 quilos de costela assada mais acompanhamentos serão entregues no drive thru. Live para colaboradores terá mais de 30 mil em prêmios

Entre as muitas mudanças que a pandemia trouxe, as empresas tiveram que rever sua forma de comemorar. As confraternizações de fim de ano estão sendo substituídas por lives, drive thru e encontros on-line.

No Moinho Globo, de Sertanópolis, a confraternização de Natal é tradição e sempre ocorre na sede da associação dos funcionários. Neste ano de pandemia, a festa marcada para sábado, 12 de dezembro, terá live apresentada pelos diretores, sorteios de mais de R$ 30 mil em prêmios, incluindo : 2 Tvs de 30 polegadas; 05 fritadeiras; 2 celulares Samsung; 3 copos térmicos Stanley; 4 ares-condicionados; 2 bicicletas aro 29, além de vales em dinheiro.

O drive thru também promete ser especial. A empresa contratou o restaurante Sr. Zanoni, de Londrina que vai preparar quase 250 kits, um para cada colaborador, contendo cada: 1kg de costela, mandioca cozida, batatonese, salada de tomate, farofa e pão de alho. O kit será acompanhado de refrigerante dois litros e pote de dois litros de sorvete.

Para a vice-presidente do Moinho, Paloma Venturelli, um aspecto bem interessante desse novo formato é que a família do colaborador também acaba participando do evento virtual e os kits enviados já são pensados para servir também mais integrantes da casa.

No decorrer deste ano, as comemorações do aniversário do Moinho Globo e Dia do Trabalhador, festa junina e dia das crianças já foram realizados com lives e drive thru. “Em todos esses momentos nos esforçamos para promover a integração, reforçar os vínculos e a conexão entre a empresa e o colaborador”, garante Paloma Venturelli.