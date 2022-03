Sertanópolis: Moinho de trigo do Paraná inova com desenvolvimento de boleto de quitação imediata

“Boleto pix ou boleto inteligente” foi criado pela equipe interna do TI do Moinho Globo, de Sertanópolis

A versatilidade do Pix - sistema de transferências instantâneas criado pelo Banco Central no fim de 2020 - vem mudando a forma como pessoas e empresas fazem transações. Com mais de 120 milhões de usuários cadastrados, caiu no gosto dos brasileiros.

Segundo dados do Banco Central, o Pix dominou 12,8% do sistema de pagamentos do país no segundo trimestre de 2021, ficando atrás apenas dos cartões e boletos.

No Moinho Globo, indústria localizada em Sertanópolis, no norte do Paraná, a expressiva movimentação bancária realizada tradicionalmente por boletos incentivou a equipe de TI (Tecnologia da Informação) a desenvolver a proposta do “boleto pix ou boleto inteligente” como um novo método de pagamento.

Já implantado depois de cerca de quatro meses de preparação, o boleto pix do Moinho Globo é um título que deve ser pago necessariamente por pix, seja através da leitura do qr code feita no aplicativo bancário utilizado pelo cliente no próprio celular ou ainda pelo acesso de uma URL curta descrita no título abaixo do qr code. Essa URL atende especialmente aqueles que preferem utilizar o internet banking pelo computador, ao invés do celular.

A grande diferença do boleto pix para o boleto convencional é que a quitação é automática. Pelo sistema interligado com o banco, a empresa imediatamente identifica a quitação, sem qualquer intervenção humana.

Essa novidade é um facilitador em especial para os clientes que não possuem crédito pré-aprovado junto à empresa, já que o pedido fica rapidamente disponível para faturamento, o que deriva num prazo mais enxuto para recebimento da mercadoria.

“Seja para clientes com crédito pré-aprovado ou não, o boleto pix torna os processos mais fluidos e rápidos. E isso se reflete em muitas áreas, agilizando até mesmo a montagem de cargas e viabilizando uma entrega mais rápida”, avalia a presidente do Moinho Globo, Paloma Venturelli. Ela explica a quitação do boleto pix pelo cliente aciona um gatilho ligando o sistema da empresa junto ao banco com a imediata liberação do pedido. “Está tudo interligado e funciona muito mais rápido em comparação com o boleto convencional, que pode demorar até três dias para ser compensado e depois disso exige uma conferência de quitação pelo setor financeiro”, detalha.

O desenvolvimento desse novo método de pagamento envolveu inicialmente a parceria do Moinho Globo com o Bradesco para ativação das APIs - que são interfaces de programação de aplicativos - possibilitando integração dos softwares da empresa com o banco.

“Foi um processo complexo em termos de tecnologia, com toda nossa equipe de TI envolvida. E hoje já é possível fazermos essa integração para emissão do boleto pix com todos os bancos que trabalhamos”, revela a presidente do Moinho Globo, Paloma Venturelli.

O boleto convencional, no entanto, continua sendo emitido pela empresa. A ideia é migrar totalmente para o boleto inteligente dentro de alguns meses, mas nesse período inicial é preciso manter as duas opções. “Existe um tempo de maturação para essa novidade, principalmente junto a clientes mais acostumados ao boleto convencional. Mas não temos dúvida que o pix e o boleto pix representam o futuro dos pagamentos. O importante é estarmos preparados para isso e com um sistema próprio e seguro”, garante a presidente.

Benê Bianchi/Asimp