Startups recebem reconhecimento do Sebrae/PR, na região de Londrina

Troféu do prêmio Startups do Paraná foi entregue aos empresários da TatilFish e MobPar

Até pouquíssimo tempo atrás, o termo “startup” era desconhecido por boa parte da comunidade. Essas empresas de base tecnológica, que possuem modelos de negócios escaláveis, têm ganhado cada vez mais espaço no mercado. Hoje, são reconhecidas pelo trabalho e as soluções que desenvolvem para várias “dores” dos consumidores. Por indicação popular, dois negócios do Norte do Paraná, TatilFish e MobPar, se destacaram como referência e revelação em suas áreas de atuação e foram vencedoras do prêmio Startups do Paraná, do Sebrae/PR, revelado durante o Conecta 2021. Nesta semana, os empresários receberam os troféus em mãos.

A MobPar, de Wenceslau Braz, venceu o prêmio na categoria revelação. O fundador da empresa que presta serviços de mobilidade urbana, Cristiano Savagin, diz que o projeto piloto foi lançado no ano passado, em Santo Antonio da Platina. Segundo ele, o foco é atingir municípios de até 150 mil habitantes, que recebem menos atenção de grandes empresas de transportes por aplicativo. Quando iniciou o negócio, Savagin percebeu que tinha duas “dores” para solucionar: a dos passageiros de cidades menores, que até então não tinham acesso a esse tipo de serviço; e dos motoristas, que sofriam com altas tarifas dos gigantes do mercado.

“Lançamos uma tarifa de 15% e um sistema de pagamento híbrido. O motorista que é bem avaliado e não tem cancelamentos pode pagar R$ 300 mensais e ficar com 100% do valor das corridas”, conta. Hoje, a MobPar tem cerca de 120 motoristas cadastrados e treinados nas cidades de Santo Antonio da Platina e Assis, além de um modelo de franquia formatado, com opções de investimento que vão de R$ 2,5 mil a R$ 100 mil. O objetivo é expandir o modelo de negócio para todo o país.

“Depois da premiação do Sebrae/PR, a procura pela franquia explodiu. Temos 42 cidades interessadas”, comemora. A estimativa de Savagin é que o faturamento bruto da MobPar passe de R$ 1 milhão em 2021.

Na categoria referência, a TatilFish, de Rolândia, foi a mais votada e ficou com o troféu. A empresa desenvolveu uma plataforma que automatiza o monitoramento e controle dos equipamentos essenciais para a piscicultura. O engenheiro agrônomo e co-fundador da startup, Luiz Volso, conta que 90% dos clientes estão na região oeste do Paraná, maior produtora de tilápia do Brasil. “O objetivo é expandir a nossa área de atuação aumentando a equipe de vendas, capacidade produtiva e trazendo parceiros de outras regiões. Já temos negociações em Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e estados do Nordeste”, afirma.

Para o empresário, o reconhecimento do prêmio Startups do Paraná é muito importante. “Muito do que sabemos hoje tem alguma relação com o Sebrae/PR, participamos de treinamentos e palestras e aproveitamos os conhecimentos na prática. Uma premiação sempre traz muita alegria, pois é uma forma de feedback positivo do nosso trabalho”, comemora.

O consultor do Sebrae/PR, Eduardo Ribeiro Bueno Netto, lembra que o prêmio é um reconhecimento da própria comunidade e que funciona como uma vitrine para esses negócios, tanto para captar novos clientes, como para se mostrarem atrativas para futuros colaboradores. “O reconhecimento reforça ainda que não é preciso estar em grandes centros para criar uma empresa de sucesso”, completa.

Vencedores Prêmio Startups do Paraná

Categoria REVELAÇÃO:

Regional Leste: Open MEI, de Curitiba;

Regional Sul: Qrpedir, de Francisco Beltrão;

Regional Oeste: FaturÁgil, de Toledo;

Regional Noroeste: Flugo, de Maringá;

Regional Norte: MobPar, de Wenceslau Braz;

Regional Centro: Mush, de Ponta Grossa.

Categoria REFERÊNCIA:

Regional Leste: Cargon, de Curitiba;

Regional Sul: Softfocus, de Pato Branco;

Regional Oeste: Customer X, de Toledo;

Regional Noroeste: Speed Now, de Maringá;

Regional Norte: TatilFish, de Rolândia;

Regional Centro: 3C Plus, de Guarapuava.

Asimp/Sebrae/PR