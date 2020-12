Tamarana abre concurso para fiscal de tributos

Concurso para fiscal de tributos em Tamarana abrirá inscrições na terça-feira (29)

As inscrições para o concurso público para fiscal de tributos da Prefeitura de Tamarana começarão a ser recebidas nesta terça-feira (29), a partir das 8h, e serão encerradas em 27 de janeiro de 2021, às 17h.

Aberto pelo edital 001-2020, o certame prevê a contratação de um profissional para o cargo. As inscrições serão feitas exclusivamente no endereço eletrônico da instituição responsável por organizar o concurso, a Fundação Fafipa (www.fundacaofafipa.org.br).

O processo seletivo é composto de prova objetiva e de títulos. Para concorrer, é necessário ter ensino superior completo em Administração, Ciências Atuariais, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou Direito. O vencimento inicial para exercer a função é de R$ 1.084,69.

A prova objetiva está prevista para ser aplicada em 28 de fevereiro do próximo ano. O conteúdo programático do concurso público pode ser conferido no próprio edital da iniciativa, que está disponível na edição 1.525 do Jornal Oficial do Município de Tamarana (http://bit.ly/editalfiscaltributos2020) e na página da Fafipa.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT