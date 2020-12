Tamarana: Ações de transição de gestão são realizadas

Semana é marcada por ações de transição de gestão em Tamarana

Ações de transição da atual gestão para a próxima administração do poder Executivo local marcaram a semana em Tamarana. A mais recente iniciativa ocorreu na terça-feira (15), quando representantes do prefeito Beto Siena – atualmente em agenda em Curitiba – entregaram uma série de documentos solicitados pela equipe da prefeita eleita Luzia Suzukawa.

O material foi recebido por Amabili Florêncio Celino Borges e Jéssica Fernanda Crepaldi Alves, duas das representantes de Luzia que compõem o grupo de transição instituído pela portaria 140/2020 (https://bit.ly/portariatransicaotamarana). Também estiveram presentes o chefe de Gabinete do município, Cleudemir Catai; a controladora Cristina Seidler; o secretário municipal de Administração, Roberto da Silva; e a secretária municipal de Fazenda, Bruna Silva Miranda. O gabinete do prefeito sediou o ato.

Prestação de contas

Além da entrega do conteúdo solicitado pela prefeita eleita, a gestão Beto Siena prestou contas das principais ações que realizou. A agenda pública ocorreu durante a última sessão ordinária da Câmara Municipal de Tamarana, na segunda-feira (14).

Em razão das medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, o evento teve público restrito, com transmissão ao vivo pela rádio comunitária Tamarana FM. Vereadora na atual legislatura, a prefeita eleita Luzia Suzukawa acompanhou a divulgação dos dados, cuja explanação ficou a cargo do chefe de Gabinete Cleudemir Catai e da secretária de Fazenda Bruna Silva Miranda.

Ainda foram apresentadas ao Legislativo as principais iniciativas em andamento no âmbito da gestão municipal – todas em condições de continuarem a ser desenvolvidas a partir de 2021. Entre elas, estão a finalização do projeto do prédio próprio da prefeitura (cujo financiamento de R$ 2.390.000,00, por meio da Fomento Paraná, foi firmado em maio de 2020); permuta de área industrial de 48 mil metros quadrados, às margens da PR-445, para atração de novos empreendimentos; execução de trabalho de sinalização viária na cidade através de convênio de R$ 160 mil já assinado com o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran); diferentes propostas de obras e equipamentos cadastradas junto ao governo federal (somadas, elas passam de R$ 18 milhões em investimentos) e projeto de recape asfáltico do trecho da Rua Ancião Vicente Sutil de Oliveira, nas imediações com a Rua Arlindo Pereira de Araújo, até o Cemitério Municipal José Bolotari.

Essas e mais informações estão disponíveis na apresentação na íntegra, que pode ser conferida aqui (https://bit.ly/prestacaodecontasgestaobs). Ainda nesta semana, será criada uma página dentro do portal da prefeitura (https://tamarana.pr.gov.br) para disponibilizar para consulta pública não somente esse material, mas também os principais documentos que o embasaram. O espaço poderá ser acessado pelo menu "Transição de gestão", disponível na parte superior do site.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT