Tamarana: Assistência Social firma parceira para ofertar livros aos munícipes

Parceria entre Assistência Social e Leitura na Rua leva livros à população de Tamarana

A Secretaria municipal de Assistência Social e o Leitura na Rua Tamarana firmaram parceria para estimular entre os tamaranenses o hábito de ler. Antes inutilizadas, duas geladeiras doadas ao projeto foram grafitadas e enviadas para unidades da pasta, onde agora ofertam 470 títulos, principalmente obras literárias.

Uma delas, abastecida com 240 exemplares, teve como destino o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que fica ao lado do Complexo Esportivo Sebastião Sidônio de Araújo (Centro Social Urbano).

A segunda geladeira recebeu 230 livros e revistas e foi para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Professora Sueli Dias de Paula Oliveira, entre os jardins Juny e Esperança. Ambas foram entregues nesta segunda-feira (27), com apoio da Secretaria municipal de Agricultura.

As geladeiras funcionam como pequenas bibliotecas, mas não há necessidade de fazer cadastro prévio para ter acesso aos livros. Basta devolvê-los quando terminar de ler. Também são aceitas doações (exceto livros didáticos). A preferência é por títulos literários.

"Uma coisa sempre está interligada a outra: Educação, Saúde, Assistência Social. A gente acompanha um público heterogêneo e tem [pessoas de] várias idades dentro dos serviços. Principalmente nesse momento de pandemia, acho que esses livros vão ajudar bastante. Todo mundo está buscando alternativas, um novo jeito de ficar em casa, ocupar a cabeça das crianças e dos próprios adolescentes", analisou a secretária municipal de Assistência Social, Mariza Assumpção Jorge.

"As geladeiras ficaram muito bonitas. Alguém passou ali na frente e achou interessante, está convidado a entrar, recolher um livro, fazer a leitura, devolver, de repente trazer mais exemplares. É para todo mundo, não precisa ser público da Assistência Social", convidou a secretária.

Leitura na Rua

Criado em agosto de 2019, o Leitura na Rua Tamarana é uma iniciativa cidadã que busca estimular o gosto pelos livros, especialmente os literários, entre a população do município. Todo o acervo é composto por doações feitas por cidadãos e instituições.

A primeira geladeira foi instalada nas imediações da Prefeitura de Tamarana e da Câmara de Vereadores, ainda no ano passado, e também passou por grafitagem recente junto com as demais. Em breve, ela irá retornar para o mesmo local.

A pintura dos três equipamentos foi viabilizada financeiramente por colaboradores do projeto. O trabalho artístico ficou a cargo do grafiteiro Fugaz, de Londrina. Pessoas interessadas em doar livros para o Leitura na Rua Tamarana também podem entrar em contato com o e-mail leituranaruatamarana@gmail.com

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT