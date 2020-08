Tamarana: Atendimentos do CRAS são remanejados para Assistência Social

Atendimentos do Cras são temporariamente direcionados para Secretaria de Assistência Social

A Secretaria municipal de Assistência Social informa que, em atenção aos protocolos de saúde estabelecidos para a pandemia mundial da Covid-19, a pasta decidiu ontem (11) pela suspensão temporária dos atendimentos no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Professora Sueli Dias de Paula Oliveira.

A medida preza pela saúde dos servidores e dos usuários da unidade, visto que, após apresentarem sintomas gripais, os profissionais do Cras foram preventivamente afastados de suas funções. A equipe se encontra em isolamento domiciliar e passará por exames laboratoriais.

As demandas do Centro de Referência de Assistência Social foram momentaneamente direcionadas para o número 3398-1964, na Secretaria de Assistência Social. O atendimento no órgão é feito exclusivamente através de agendamento prévio pelo telefone – prática que já era realizada no próprio Cras. O expediente é o mesmo: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A Assistência Social trabalha para restabelecer o atendimento regular no Cras o mais breve possível. A secretaria está à disposição da comunidade para prestar todos os esclarecimentos que forem necessários a respeito da medida adotada nesta terça-feira.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT