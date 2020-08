Tamarana: Beneficiários têm até sexta-feira para utilizar Comida Boa

Cras de Tamarana informa: Comida Boa pode ser utilizado até esta sexta-feira (07)

A Secretaria municipal de Assistência Social, por intermédio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Professora Sueli Dias de Paula Oliveira, informa aos tamaranenses contemplados pelo Cartão Comida Boa que, conforme estabelecido pelo decreto estadual 5.069/2020, o prazo para o auxílio temporário ser utilizado irá terminar nesta sexta-feira (07).

Desenvolvido pelo governo do Paraná para ajudar famílias em vulnerabilidade social a comprar alimentos, o Comida Boa teve três créditos de R$ 50 nos últimos três meses.

De acordo com o Cras, 1.330 moradores de Tamarana receberam o Comida Boa. Eles foram contemplados com o voucher a partir de maio deste ano. Os nove mercados e mercearias do município que aceitam o cartão podem ser conferidos nesta página: www.cartaocomidaboa.pr.gov.br

Permanece a recomendação para que, se possível, somente o titular do benefício compareça ao estabelecimento. Também é necessário estar de máscara de proteção sobre o nariz e a boca ao fazer a compra.

