Tamarana decreta luto oficial pelo falecimento de Zé Suzukawa

Um dos mais tradicionais pioneiros de Tamarana, Shorou Suzukawa, de 88 anos, faleceu ontem (11). Popularmente conhecido como Zé Suzukawa, ele vivia no município desde os anos 1960. Trabalhou na agricultura e, há décadas, comandava um dos mais antigos estabelecimentos de Tamarana, o Posto Coroados.

Ao longo de sua trajetória na comunidade, Seo Zé somou forças junto à entidades como a Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Tamarana (Acret), voltada à colônia japonesa, e ao Rotary Club local, além de ser membro atuante da Seicho-No-Ie.

Ele deixa quatro filhas. Entre elas, Luzia Suzukawa, atualmente vereadora no município. A esposa de Seo Zé, Sumako, já é falecida, assim como o filho Sérgio.

Em ato de pesar pela morte do pioneiro, o prefeito de Tamarana, Beto Siena, declarou luto oficial por três dias no município. A medida consta no decreto municipal 157/2020, publicado na edição 1.504 do Jornal Oficial (https://tamarana.pr.gov.br/diario-oficial).

Shorou Suzukawa teve complicações de saúde nos últimos dias, período em que passou hospitalizado em Londrina e constatou-se que ele também estava com Covid-19. Seu sepultamento ocorreu ainda ontem (11), no Cemitério Municipal José Bolotari, em Tamarana, após um cortejo fúnebre percorrer a cidade.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT