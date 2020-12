Tamarana informa abre e fecha neste fim de ano

Prefeitura de Tamarana informa funcionamento dos serviços municipais no fim de ano

De acordo com o estabelecido pelo decreto municipal 245/2020, publicado na edição 1.521 do Jornal Oficial local (https://tamarana.pr.gov.br/diario-oficial), a Prefeitura de Tamarana, secretarias e demais setores do município estão em recesso desta segunda-feira (21) a 31 de dezembro. A medida também vale para o posto de atendimento do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) e o Posto de Identificação da cidade.

Serviços públicos municipais considerados essenciais, no entanto, continuam com suas atividades. Tanto a coleta de resíduos comuns (orgânicos e rejeitos) quanto a de recicláveis só não saem às ruas nos feriados de 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Confraternização Universal). Já durante as vésperas (dias 24 e 31), a programação é de escala reduzida de trabalho.

As unidades da Secretaria de Saúde atuam regularmente no recesso e também não têm expediente em 25 de dezembro e 1º de janeiro. O Hospital Municipal São Francisco atende sem alterações – 24 horas por dia, em todos os dias da semana.

Com exceção dos feriados, o ônibus gratuito do Programa de Transporte Coletivo de Tamarana circula normalmente – inclusive em 24 e 31 de dezembro.

O Conselho Tutelar funciona em regime de plantão ao longo do recesso. O contato com o órgão é feito pelo telefone 9 9943-6212, que opera 24 horas por dia e aceita ligações a cobrar.

Além disso, unidades ligadas à Secretaria municipal de Assistência Social fazem plantão telefônico neste fim de ano. O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Professora Sueli Dias de Paula Oliveira pode ser acionado – em horário comercial de dias úteis – pelo WhatsApp 3398-1960. Já o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) está à disposição, também em horário comercial nos dias úteis, através do WhatsApp 3398-1930.

