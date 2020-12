Tamarana: Inscrições abertas para curso de brigada de incêndio

Curso gratuito de brigada de incêndio está com inscrições abertas em Tamarana

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o Projeto Desenvolve Tamarana está com inscrições abertas para um curso gratuito de brigada de incêndio. A formação é de acordo com a Norma de Procedimento Técnico (NPT) número 17, do Corpo de Bombeiros do Paraná.

A iniciativa é voltada para homens e mulheres com mais de 18 anos de idade. Serão ensinadas ações de prevenção e combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros.

Para se inscrever, basta entrar em contato com a Biblioteca da Tamarana Tecnologia, pelos telefones 3398-1500 ou 0368, e falar com a Claudia Decol. As vagas são limitadas.

O curso está marcado para ocorrer de 09 a 11 de dezembro, das 8h às 17h, na sede do Desenvolve Tamarana. Todos os protocolos de prevenção à Covid-19 serão adotados. Quando a formação tiver início, é necessário apresentar documentos pessoais (CPF e RG) e um comprovante de residência atualizado.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT