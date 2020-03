Tamarana: Jovens começam estágio remunerado

Jovens ganham oportunidade por meio de estágio remunerado na Prefeitura de Tamarana

Os primeiros estagiários de ensino médio e superior aprovados no processo seletivo 01/2019 começaram a atuar na Prefeitura de Tamarana nesta semana. Antes de assumir suas funções, eles receberam as boas-vindas do prefeito Beto Siena e de integrantes da gestão municipal.

Realizado no gabinete do chefe do Executivo, o encontro foi na segunda-feira (02) e contou com a presença do chefe de Gabinete do município, Cleudemir Catai, da controladora Cristina Seidler e dos secretários de Administração, Roberto da Silva, e de Fazenda, Bruna Silva Miranda.

"É uma oportunidade para esses vários jovens, que já vão se encaminhando para o mercado de trabalho. Também é uma chance para que eles possam aprender e contribuir com o nosso município", afirmou o prefeito Beto Siena. Ele observou que é a primeira vez que a prefeitura contrata estagiários.

Ao todo, são 07 estagiários que se apresentaram após a primeira convocação. Os 05 de ensino médio estudam no Colégio Estadual Professora Maria Cintra de Alcântara (Cemca), em Tamarana. Dois deles passaram a atuar no prédio da prefeitura, outro presta auxílio no posto de atendimento do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) e dois foram ajudar em funções administrativas da Secretaria municipal de Saúde.

Quanto aos estudantes de ensino superior, o estagiário de Direito está na Procuradoria do município e a estagiária de Farmácia auxilia em unidades da Saúde. Todas as vagas são remuneradas. O critério da seleção realizada no ano passado foi a média das notas dos candidatos em seu histórico escolar.

Além disso, está em andamento uma segunda convocação de inscritos no edital de 2019. Por meio dela, mais 07 estagiários de ensino médio* serão distribuídos entre as secretarias de Assistência Social, Educação, Obras e Saúde – e 02 universitários de Pedagogia passarão a atuar em unidades de ensino do município. Ainda nesta semana, a Prefeitura de Tamarana irá abrir novo processo seletivo para a contratação de estagiários de Educação Física.