Tamarana: MBA recebe inscrições até domingo

MBA em Gestão Pública e Inovação tem 15 vagas para Tamarana

Seguem abertas até este domingo (13) as inscrições no MBA em Gestão Pública e Inovação a ser ofertado pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro). A iniciativa terá como ponto de apoio o Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Tamarana.

São 15 vagas reservadas para o município. As inscrições e o edital completo estão disponíveis neste endereço eletrônico (https://evento.unicentro.br/site/nead-esp/2020/1). É necessário possuir curso superior para participar do processo de seleção.

A especialização será via Educação à Distância (EaD). Posteriormente, ao ter a inscrição deferida, o candidato deverá entregar a documentação exigida pelo edital no Polo da UAB na cidade. A unidade fica ao lado da Escola Municipal Professora Iracema Torres Rochedo (Rua Manoel Barbosa Lemes, 35, Centro).

Em caso de dúvidas sobre o MBA, a Secretaria municipal de Educação, Cultura e Esportes de Tamarana pode ser acionada pelos telefones 3398-1990 ou 1991. A pasta atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT