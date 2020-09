Tamarana: O Circo vem aí!

Garotada de Tamarana poderá curtir apresentação circense virtual nesta segunda-feira (21)

Enquanto a pandemia mundial da Covid-19 ainda impede o retorno às aulas presenciais, pais e filhos podem utilizar o celular para, além de desenvolver atividades de ensino remoto, também curtir diferentes atrações culturais.

Uma delas é voltada para a população de Tamarana e irá acontecer nesta segunda-feira (21), às 10h e às 15h, através de transmissão ao vivo no Facebook. O espetáculo ficará por conta do Circo Espalhafatos, que tem percorrido uma série de cidades do Paraná com sua Live Circo.

A iniciativa da trupe circense é contemplada pelo Programa Estadual de Apoio e Incentivo à Cultura (Profice), da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura do Paraná, e tem o apoio da Secretaria municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Para assistir à apresentação virtual, basta pesquisar a página "Circo Espalhafatos" no Facebook.