Tamarana: Polo da UAB tem 30 vagas para administração pública

UAB de Tamarana oferta 30 vagas em vestibular para Administração Pública

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Tamarana é um dos contemplados pelo Vestibular 2020 em Educação à Distância (Ead) da Universidade Virtual do Paraná (UVPR).

O município conta com 30 vagas para a graduação em Administração Pública. Voltado para a comunidade em geral, o curso é bacharelado e será ministrado pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro).

Para se inscrever no processo seletivo, não é necessário realizar prova, mas sim enviar o histórico escolar do ensino médio. A classificação será conforme as notas apresentadas.

Através desta página (http://bit.ly/vestibularuvpr2020), o candidato faz sua inscrição, envia a documentação exigida e acessa o manual do processo seletivo. As inscrições têm o valor de R$ 80 e são recebidas até 15 de outubro. A graduação, vale frisar, não cobra nenhum tipo de mensalidade.

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e a Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp) também integram o Vestibular 2020 Ead da UVPR. Ao todo, a iniciativa oferece 1.230 vagas em cursos superiores em uma série de cidades do Paraná.

O Polo da UAB em Tamarana é mantido pela Secretaria municipal de Educação, Cultura e Esportes. A unidade funciona por meio de parcerias da pasta com instituições públicas de ensino superior.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT