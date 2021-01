Tamarana: Prefeita Luzia Suzukawa em reunião na CISMEPAR

A Prefeita Luzia Suzukawa (PSDB), a Secretária Municipal de Saúde, Viviane Granado, juntamente com o representante da atenção primária, Aguinaldo Moreira, a procuradora Geral, Amabili Borges, o Secretário de Fazenda, Márcio Nunes de Oliveira e o diretor de finanças, Vanderlei Militão Neto, participam da 1ª Reunião da CISMEPAR, em Londrina.

No último dia 22, foi realizada a 1ª reunião do CISMEPAR - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema, com a participação de gestores públicos, que junto com a diretoria do consórcio, pautaram sobre a Feira de Acolhimento e Integração da Gestão do CISMEPAR e a Identidade Territorial (G4 e G17).

Os convidados puderam conhecer a estrutura, física/técnica do CISMEPAR, bem como, aprimorar a inserção dos poderes, tendo em vista, futuras providências e melhorias no serviço de saúde pública dos municípios.

Luzia Suzukawa, prefeita, mostrou seu contentamento nesta primeira reunião, salientando o esforço e dedicação que todos devem ter em prol a saúde da população. "Saúde é primordial para nós. Estamos juntos, aprimorando os contatos. Parabenizo a pessoa de Sílvia Vieira Andrade, diretora executiva do Consórcio, pela receptividade e dedicação em unir as forças com Tamarana, na melhoria de saúde de nossos munícipes, principalmente no atendimento de especialidades".

Para a secretária Viviane, é de suma importância esse primeiro contato, entre os Municípios e os profissionais da saúde. "Conhecemos cada setor e os responsáveis. Nós lutamos por uma saúde de qualidade, e este estar próximo, junto com o CISMEPAR, será de muita importância. Os profissionais se colocaram a disposição de nossa cidade, e sei que posso contar com eles a qualquer momento". Destacou.

Josemara Lisboa/NCPMT