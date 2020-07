Tamarana: Recape asfáltico está a todo vapor

Recape asfáltico do Jardim Juny e Conjunto Moura Tresse deve ser finalizado nos próximos dias

Estão a todo vapor as frentes de trabalho que, nas últimas semanas, têm realizado o recape asfáltico do Jardim Juny e do Conjunto Habitacional Sebastião de Moura Tresse, em Tamarana. Somadas, as obras têm investimento público de R$ 965.051,52. Pelo ritmo atual, a administração municipal calcula que elas serão finalizadas já nos próximos dias.

Resultado de um convênio da Prefeitura de Tamarana com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Paraná – e com intermédio do deputado estadual Tiago Amaral –, a ação no Jardim Juny abrange as ruas Antônio Bravo Filho, Rogério Augusto de Araújo, João Ribeiro e Daniel Ferreira, além de trechos das ruas Octávio de Campos Lima e Durval de Azevedo Costa.

A injeção de recursos do poder público na iniciativa no Jardim Juny é de R$ 460.675,55, valor que engloba uma contrapartida de R$ 23.033,83 pela qual a Prefeitura de Tamarana é responsável. Os trabalhos são executados pela Axial Pavimentação.

Também em ritmo acelerado, a primeira etapa do recape asfáltico do Conjunto Habitacional Sebastião de Moura Tresse compreende as ruas Orlando Fogaça do Prado, Evonil Barbosa, João José Silvestre, Alcides Gomes de Siqueira, Francisco Alves e parte da Rua João Batista Pinto.

A empreitada está a cargo da Greenpav Pavimentação Asfáltica. O montante aplicado nas melhorias é de R$ 383.889,26, dos quais a prefeitura desembolsa R$ 64.708,01. A obra é fruto de convênio do município com a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedu) do Paraná, por meio do serviço social autônomo Paranacidade.

Além disso, começou nesta semana a segunda etapa do recape asfáltico do Moura Tresse: nela, a Axial Pavimentação atua para dar cara nova para a Rua Elizeu Barbosa e trechos das ruas Alcides Gomes de Siqueira e Francisco Alves. O investimento é de R$ 120.486,71 (R$ 6.024,00 são contrapartida da prefeitura).

O serviço acontece após a administração municipal firmar mais um convênio com a Sedu e o Paranacidade. As duas fases da obra no bairro também contaram com o auxílio parlamentar de Tiago Amaral junto ao Executivo do estado para saírem do papel.

A Secretaria municipal de Obras providenciou a limpeza dos bueiros do Conjunto Habitacional Sebastião de Moura Tresse e têm executado a ampliação da rede de galerias pluviais nas ruas Francisco Alves e Alcides Gomes de Siqueira. As ações são necessárias para facilitar o escoamento da água da chuva e, assim, ampliar a vida útil do novo asfalto das vias.

Acostamento recebe melhorias

A Secretaria de Obras ainda firmou parceria com o DER para recompor o pavimento de todo o acostamento da PR-980, a Rodovia Victório Francovig, em uma extensão de três quilômetros. A iniciativa teve início com a limpeza da área. Em seguida, será aplicado e compactado material fresado disponibilizado pelo DER. A rodovia é o principal acesso à zona urbana de Tamarana.

Lucas Marcondes Araújo/Asimp