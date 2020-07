Tamarana reforça alerta sobre Decreto Estadual

Decreto estadual deve ser cumprido em Tamarana até terça-feira (14)

Tamarana está entre os mais de 100 municípios do Paraná aos quais o governo estadual determinou, desde o último dia 1º, a suspensão das atividades econômicas consideradas não essenciais. A medida é válida até terça-feira (14). O cumprimento das restrições elencadas pelo poder Executivo do estado esteve em pauta durante reunião ontem (07).

Participaram do encontro o tenente Glauco Andrade de Oliveira, comandante da 3ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar – unidade a qual está vinculado o destacamento da PM em Tamarana –; o sargento Sidney Aparecido da Silva, responsável pelo pelotão da corporação no município; a vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Tamarana (Acit), Anice Al Chaar Hirle e também o membro da diretoria da Acit, Fernando Alves do Nascimento. Eles foram recebidos pelo prefeito Beto Siena em seu gabinete.

Ao fim da reunião, ficou definido que, de forma conjunta, será reforçado de imediato o alerta aos setores abrangidos pelas determinações estaduais – para que, dessa forma, continuem a ser cumpridas as normas que atualmente vigoram em diferentes regiões do Paraná.

As regras de combate à Covid-19 podem ser conferidas em detalhes nos decretos estaduais 4.942 (https://bit.ly/decreto4942estado) e 4.951/2020 (https://bit.ly/decreto4951estado). Já a lista de atividades consideradas essenciais está disponível nesta página (https://bit.ly/serviçosessenciaisgovernopr).

Casos de Covid-19

A Secretaria municipal de Saúde voltou a atualizar para a população os dados de casos de Covid-19 em Tamarana. Há uma nova confirmação da doença no município. O paciente encontra-se hospitalizado em unidade de referência para a região. Outros quatro casos aguardam resultados de exames. Eles foram orientados a realizar o isolamento domiciliar. O levantamento epidemiológico é relativo até o começo da tarde desta terça-feira (07).

Lucas Marcondes Araújo/Asimp