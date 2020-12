Tamarana: Saúde alerta para risco de aglomerações em festas de fim de ano

Antes de festividades de fim de ano, Tamarana soma sete casos ativos de Covid-19

Com base em dados de ontem (21), a Secretaria municipal de Saúde voltou a atualizar o boletim epidemiológico sobre a situação da Covid-19 em Tamarana.

A poucos dias do início das festividades de fim de ano, são sete casos ativos no município. Seis pessoas estão orientadas a realizar o isolamento domiciliar e uma permanece internada em hospital de referência para a região.

O período festivo é tema de preocupação entre as autoridades de saúde, visto que, por possíveis aglomerações de famílias e amigos, o já elevado número de casos ativos da doença no Paraná pode aumentar ainda mais e sobrecarregar a capacidade dos hospitais.

Dessa forma, a Secretaria de Saúde volta a alertar a população quanto aos riscos desse tipo de prática, além dos danos – muitos deles irreparáveis – que ela pode trazer.

A Saúde também reforça que, aos primeiros sinais de gripe, o tamaranense deve procurar atendimento médico no ambulatório de síndromes respiratórias do Hospital Municipal São Francisco. O telefone 3398-1988 segue à disposição para sanar dúvidas a respeito da Covid-19 e da prática do isolamento domiciliar.

Lucas Marcondes Araújo/Asimp