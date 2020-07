Tamarana tem duas novas confirmações de covid-19

Saúde atualiza situação da Covid-19 em Tamarana: dois novos casos ontem (30)

A Secretaria municipal de Saúde divulgou dados atualizados da situação da Covid-19 em Tamarana. Duas novas confirmações saíram na tarde ontem (30). Os moradores se encontram em isolamento domiciliar. Com isso, são 11 casos confirmados no município desde o início da pandemia – quantidade que se refere a pacientes em tratamento, recuperados e óbitos.

Há outros 15 casos que aguardam resultados de exames. Todos eles foram orientados a também praticar o isolamento domiciliar. Pessoas que têm os primeiros sintomas de gripe devem procurar de imediato o ambulatório de síndromes respiratórias. Ele fica à esquerda da entrada principal do Hospital Municipal São Francisco. Para mais informações em relação ao novo coronavírus, o canal de contato direto com a Saúde é o telefone 3398-1988.

Ações do ABC Covid

A Secretaria municipal de Saúde lembra à população que, para ampliar a proteção dos tamaranenses contra a Covid-19, o Sistema ABC Covid têm desenvolvido e já executado diferentes ações na cidade. O cidadão pode saber mais sobre essas iniciativas através das páginas oficiais de comunicação da prefeitura (entre elas, o canal do Executivo local no YouTube: http://bit.ly/pmtnoyoutube). Durante os próximos dias, outras linhas de atuação do ABC Covid serão colocadas em prática em Tamarana.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT