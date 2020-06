Tamarana terá duas unidades do meu campinho

Moradores da Vila Siena e do Moura Tresse terão áreas de esporte e lazer

A comunidade da Vila Siena e do Conjunto das Flores passará a contar com um espaço para praticar atividades esportivas e de lazer. Em visita local na última semana, o prefeito de Tamarana, Beto Siena, verificou que está acelerada a obra da unidade do programa Meu Campinho que será instalada na região.

A iniciativa é resultado de um convênio da Prefeitura de Tamarana com a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedu) do Paraná. O investimento total é de R$ 229.601,80. Os recursos vêm do governo estadual. A terraplenagem da área de mais 600 metros quadrados que irá receber a estrutura ficou a cargo do município, através da Secretaria de Obras.

A construção teve início no último dia 16 e é executada pela empresa Turfgreen. Os trabalhos têm 120 dias para serem finalizados, mas, pelo ritmo verificado no canteiro de obras, a administração municipal projeta que a conclusão ocorra antes do prazo.

O Meu Campinho terá um campo de futebol suíço de grama sintética com alambrado e iluminação, um parquinho infantil, espaço de convivência para a comunidade, entre outros equipamentos. Viabilizado por intermédio do deputado estadual Tercilio Turini, o novo espaço ficará ao lado da academia ao ar livre instalada no bairro em junho de 2018.

Meu Campinho no Moura Tresse – Além disso, em mais um convênio da Prefeitura de Tamarana com a Sedu, será licitada nesta quarta-feira (1º) a obra para uma segunda unidade do Meu Campinho em Tamarana. A concorrência pública irá ocorrer por meio da tomada de preços 005/2020 (https://tamarana.pr.gov.br/licitacoes).

A praça localizada entre o Conjunto Habitacional Sebastião de Moura Tresse e o Residencial Cristo Rei irá abrigar a nova estrutura. Ao todo, o investimento é de R$ 266 mil, com uma contrapartida de R$ 33.430,00 do município.

Lucas Marcondes Araújo/Asimp