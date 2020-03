Tamarana terá mais de r$ 1,4 milhão em obras

Firmados convênios para recape do Jardim Juny e Moura Tresse. Pacote de obras em Tamarana ainda inclui construção de áreas de esporte e lazer

A Prefeitura de Tamarana firmou recentemente 04 convênios com o governo do Paraná para poder executar um pacote de obras em diferentes bairros da cidade. A iniciativa contempla o Conjunto Habitacional Sebastião de Moura Tresse e o Jardim Juny, que terão ruas recapeadas. Também será construída uma unidade do programa “Meu Campinho” na Vila Siena, além de um espaço de lazer do projeto “Meu Parquinho” na praça entre o Moura Tresse e o Residencial Cristo Rei. Ao todo, o investimento é de R$ 1,489 milhão.

A ação que está mais avançada é a do recape asfáltico de vias do Jardim Juny. Orçada em R$ 580 mil, ela já se encontra pronta para ser licitada. Assegurados para o município através de um convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Paraná, os recursos puderam ser viabilizados por emenda do deputado estadual Tiago Amaral.

Já o recape de ruas do Conjunto Habitacional Sebastião de Moura Tresse está calculado em R$ 550 mil. O convênio é com a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedu) do Paraná, via Paranacidade. A obra também foi indicada por emenda do parlamentar.

“A gente sabe qual é a real situação desses bairros na questão do asfalto. É uma expectativa antiga. Tem convênios que a gente está brigando desde o governo [do ex-governador do Paraná] Beto Richa. Com toda essa dificuldade que o País vem passando, com crise financeira, agora a prefeitura vai conseguir realizar essas obras”, declarou o prefeito de Tamarana, Beto Siena.

“Quando o recurso é próprio [do município], a gestão é nossa, é mais tranquilo. Quando o recurso é de fora, existem vários fatores. Quero agradecer à nossa equipe, que trabalhou incansavelmente para poder dar conta desses projetos. O recurso está garantido e queremos realizar isso em breve”, acrescentou Beto.

Áreas de esporte e lazer

O pacote de benfeitorias inclui a construção de uma unidade do programa “Meu Campinho” na Vila Siena. O novo espaço esportivo ficará lado da academia ao ar livre que foi instalada no bairro em 2018. Também oriunda de convênio com a Sedu, a obra irá custar R$ 280 mil e pôde ser viabilizada por meio de emenda do deputado estadual Tercilio Turini.

Por fim, um terceiro convênio com a Sedu será para uma unidade do programa “Meu Parquinho”. Ela ficará na praça entre o Moura Tresse e o Residencial Cristo Rei e irá custar R$ 79 mil. A emenda parlamentar para a iniciativa partiu de Tiago Amaral.

Próximos passos

O recape de vias do Jardim Juny e a instalação das duas unidades de esporte e lazer se encontram em fase final de aprovação de projetos junto ao governo estadual.

Já em âmbito municipal, vereadores de Tamarana aprovaram por unanimidade ontem (30), em sessões extraordinárias por causa das restrições adotadas pelo Legislativo devido à pandemia da Covid-19, a inclusão dos recursos dos quatro convênios no orçamento do município para 2020.

A medida foi necessária porque, quando a peça orçamentária foi elaborada, essas verbas não estavam previstas. Futuramente, os parlamentares deverão votar a incorporação do montante financeiro do convênio da segunda fase do recape do Moura Tresse. A prefeitura responde por 5% de contrapartida nas quatro obras.