Tamarana terá UAPS abertas até 20h para Outubro Rosa e vacinação

Unidades de saúde ficarão abertas até 20h para coleta de preventivo e vacinação

As Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) Plínio Pereira de Araújo, no Centro, e Padre Carmel Bezzina, no Jardim Juny, estarão abertas por mais tempo nesta quinta (29) e sexta-feira (30). Será das 8h às 20h.

Durante o horário ampliado, as mulheres poderão realizar o exame preventivo contra o câncer de colo do útero. Para agendar o procedimento, basta ligar antes para as unidades. A iniciativa faz parte do Outubro Rosa na Saúde do município.

A UAPS Plínio Pereira de Araújo atende no 3398-1983. O telefone da UAPS Padre Carmel Bezzina é o 3398-1987. É necessário apresentar o cartão do SUS para fazer o exame.

Ao longo dos dias em horário especial, ainda serão ofertadas vacinas para quem está com a imunização atrasada. Atualmente, há duas campanhas nacionais de vacinação em vigor. A multivacinação é para atualizar todas as doses voltadas para o público de 05 a 15 anos de idade. Já a campanha contra a poliomielite (paralisia infantil) é para crianças de 01 a 04 anos.

Pessoas de outras idades também podem procurar as UAPS no horário estendido para checar se estão com todas as vacinas em dia. Basta apresentar o cartão do SUS e a carteira de vacinação. Todos devem utilizar máscara de proteção sobre o nariz e a boca.

Dia do Servidor

Em razão do Dia do Servidor Público, as duas UAPS, o prédio da prefeitura, secretarias e demais órgãos municipais não terão expediente nesta quarta-feira (28). A medida consta no decreto municipal 147/2020, publicado na edição 1.491 do Jornal Oficial do Município de Tamarana. O Hospital Municipal São Francisco irá trabalhar regularmente na data, assim como a coleta de resíduos recicláveis.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT