Tamarana: Vacina contra gripe está novamente disponível

Vacina contra gripe está novamente disponível para população em geral

As Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) Plínio Pereira de Araújo, no Centro, e Padre Carmel Bezzina, no Jardim Juny, receberam novas doses da vacina contra gripe destinadas para a população em geral de Tamarana.

Para ser vacinado, o morador deve agendar atendimento por telefone. A medida adotada pela Secretaria municipal de Saúde é uma forma de evitar aglomerações. O número da UAPS do Centro é o 3398-1987. Já o contato com a unidade do Jardim Juny é feito pelo 3398-1987. Ambas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Serão ofertadas 50 doses por dia (enquanto durar o estoque de vacinas). É necessário apresentar a carteira de vacinação e o cartão do SUS, além de estar com máscara sobre o nariz e a boca.

A vacina não imuniza contra a Covid-19, mas protege o usuário de outros tipos de vírus da gripe.

Lucas Marcondes Araújo/Asimp