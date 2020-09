Tamaranense já pode dar sugestões ao orçamento da cidade

População está convidada a apresentar suas reivindicações no orçamento de 2021

O Orçamento Participativo Digital (OPD) ficou mais acessível para o tamaranense que já está familiarizado com o uso de smartphones. É porque, neste ano, o cidadão também pode apresentar suas reivindicações para a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 através do aplicativo oficial da Prefeitura de Tamarana.

Para ter acesso ao formulário digital na tela do celular, basta entrar no Google Play ou na App Store, procurar por App Tamarana e baixar o aplicativo gratuitamente. A ferramenta dá a possibilidade de ser feito um cadastro prévio para sua utilização.

Vale destacar que é o menu "Formulário de sugestões" que recebe as demandas dos moradores quanto ao orçamento do próximo ano. Por ele, o usuário pode selecionar quatro áreas que entende como prioritárias (ou acrescentar outras) e ainda detalhar seus argumentos sobre onde deseja ver mais investimentos do poder público municipal.

Além do aplicativo, urnas têm sido colocadas em órgãos públicos da cidade (inclusive na própria prefeitura) para que os munícipes também possam anotar suas reivindicações em formulários de papel.

Tanto o aplicativo quanto as urnas do OPD estarão disponíveis desta quinta-feira (10) até 21 de setembro. O levantamento tem finalidade exclusiva de ajudar a embasar a Secretaria municipal de Fazenda na elaboração da peça orçamentária de 2021.

Os dados compilados pelo Orçamento Participativo Digital serão divulgados em audiência pública marcada para 23 de setembro, a partir das 9h30, na Câmara de Vereadores. Em caso de dúvidas, a Fazenda está à disposição da população no e-mail fazenda@tamarana.pr.gov.br

O OPD foi criado pelo Executivo local em 2019 e tem entre seus principais objetivos buscar estimular entre os moradores o interesse pela fiscalização do poder público e ampliar a cultura da transparência na administração municipal.

Asimp/PMT