Tiro de Guerra de Cornélio Procópio quer ampliar projeto de futebol de campo feminino

O deputado estadual Tercilio Turini visitou o Tiro de Guerra de Cornélio Procópio para o conhecer o projeto esportivo realizado com mais de 100 meninas, de treinamento em futebol de campo. “É um trabalho muito interessante para estimular a prática de esporte entre as garotas, proporcionando ambiente saudável, fortalecendo laços de amizade e formando equipes de futebol feminino”, diz o deputado.

Na conversa com o subtenente Natanael Albuquerque e o sargento Emerson Franscisconi, Tercilio Turini elogiou a iniciativa dos oficiais e demais integrantes do Tiro de Guerra e se colocou à disposição para apoiar o projeto. A Intenção é dobrar o número de participantes, com vagas para 200 meninas treinarem futebol de campo.

Também acompanharam a visita o diretor da Fundação de Esportes de Cornélio Procópio, Valdir Bueno, e outras lideranças da cidade, como Mipe Maria.