Unidade Sesc Bela Vista do Paraíso será inaugurada dia 16 de outubro

Prédio do Teatro Geraldo Moreira e Praça Brasílio de Araújo Filho são restaurados e revitalizados pelo Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e passam a abrigar a nova unidade cultural do Sesc PR e a ofertar serviços do Senac PR

No dia em que Bela Vista do Paraíso, localizada na região Norte-central do Paraná, comemora 73 anos de emancipação política, em 16 de outubro, o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR entrega à população local e regional sua nova unidade cultural, o Sesc Bela Vista do Paraíso. Devido à pandemia de coronavírus, a inauguração será realizada em uma solenidade virtual, por meio de uma live, a ser transmitida a partir das 17h, pela página do Sesc PR, em www.sescpr.com.br.

O prédio, em formato do avião 14-Bis de Santos Dumont, foi totalmente reformado pelo Sesc PR. O salão central será destinado à cultura, com sala de espetáculos com capacidade para 229 pessoas, palco elevado – com isolamento acústico nas paredes –, camarins, vestiário, sala de controle e infraestrutura necessária para apresentações.

A nova unidade contará ainda com sala de leitura, Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), foyer – espaço onde os espectadores aguardam o início dos espetáculos –, sala para cursos diversos ofertados pelo Sesc e o espaço Conexão, para o ensino de informática. Além disso, haverá dois ambientes pedagógicos do Senac com capacidade para atendimento de mais de 50 alunos, que serão capacitados para atuar nas áreas do comércio de bens, serviços e turismo.

No espaço externo, na praça, foram instalados bancos, estacionamento de bicicletas, área infantil e fitness, pista de skate, quadras de areia e de basquete 3x3. Toda a unidade está equipada para proporcionar acessibilidade ao público. A cobertura é em telha metálica termoacústica, o que minimiza a propagação do som pra fora do ambiente e controla a temperatura interna.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e vice-governador do Paraná, Darci Piana, a entrega desta mais nova unidade concretiza o compromisso das instituições que preside com a memória do estado. “O Teatro Geraldo Moreira é um ícone da cidade, inteiramente renovado para ser desfrutado como nos anos antigos, fazendo com que o passado e o futuro se encontrem no presente”, ressalta.

História do teatro

O prédio está localizado na área central da cidade e, por meio da Lei Municipal nº 1.171/2017, o Poder Executivo foi autorizado a doar o terreno de 11.556m2 ao Sesc PR.

De extrema importância para a cidade de Bela Vista do Paraíso, a edificação do teatro foi inaugurada em 1962 e, desde então, foi local de múltiplos usos, de intensas atividades sociais, recreativas, de eventos políticos, congressos, apresentações escolares, festivais de talentos e até local de cultos religiosos. O edifício também abrigou a Biblioteca Municipal e o Museu Gecy Fonseca.

Após um longo período sem manutenção, o local apresentou graves problemas estruturais: parte do teto desabou, o piso apodreceu e ações de vândalos foram responsáveis por quebra das janelas e pichações nas paredes.

Apelo regional

Em 2017, durante um evento em Apucarana, o então deputado federal, Alex Canziani, convidou o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Darci Piana, para visitar Bela Vista do Paraíso. Na oportunidade, Canziani apresentou o prédio abandonado e pontuou que o sonho daquela cidade era vê-lo reconstruído.

Para Canziani, com a entrega desta obra, o município de Bela Vista do Paraíso está concretizando um sonho. “Ter instituições de credibilidade e de prestígio como o Sesc e o Senac instaladas em Bela Vista do Paraíso é um privilégio que apenas 10% dos municípios do Paraná têm. Toda a cidade e região têm a ganhar com isso, em bem-estar, qualidade de vida, qualificação e capacitação”, pontua.

Para a deputada federal Luisa Canziani a inauguração da unidade será um marco na história de Bela Vista do Paraíso. “O prédio estava depredado e abandonado há pelo menos 20 anos e, neste mês, será devolvido à população. Acredito que as pessoas, não só de Bela Vista do Paraíso, mas dos municípios da região, tem muito a ganhar porque serão oferecidos vários cursos de qualificação para crianças, jovens e adultos, além de atividades culturais, de lazer e prática esportiva.

Unidades culturais

Ao longo dos últimos 16 anos, o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR vem cumprindo a tarefa de preservação de imóveis icônicos da vida dos paranaenses, auxiliando o poder público em questões que se revelam complexas e para as quais as entidades mantidas pelo empresariado do comércio podem dar respostas rápidas e efetivas. Assim foi com o Paço da Liberdade, em Curitiba, com o Hotel Cassino, em Foz do Iguaçu, com o Cadeião, em Londrina, com a Estação Saudade, em Ponta Grossa e, será assim com a entrega da unidade cultural Sesc Bela Vista do Paraíso. Outro local que aguarda assinatura de contratos para funcionamento é a unidade cultural Sesc Armazém Macedo, localizado em Antonina. O prédio, restaurado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), abrigará espaços destinados a exposições, auditório, café, salas de aulas, e de convivência. “Todos estes espaços, de profundos valores cultural, estético, patrimonial e histórico, estavam abandonados e vandalizados e, com eles, parte da cultura, das características, dos costumes, do comportamento e da identidade de uma comunidade estava sendo perdida. Estamos certos de que a preservação desse importante símbolo de Bela Vista do Paraíso, agora aliado à arte, alçará voos de transformação”, afirma o diretor regional do Sesc PR, Emerson Sextos.

Livro “14-Bis Paranaense – O teatro que mudou a história de Bela Vista do Paraíso

Escrito pela jornalista Larissa Grizoli, o livro “14-Bis Paranaense – O teatro que mudou a história de Bela Vista do Paraíso”, conta a história do surgimento da cidade, com o café como base do desenvolvimento local e regional, as manifestações culturais, a construção do Teatro Geraldo Moreira e seu abandono. A obra também resgata a história de transformação do prédio quando de sua cessão ao Sistema Fecomércio Sesc Senac PR.

Área de Abrangência do Sesc Bela Vista do Paraíso

A unidade Sesc de Bela Vista do Paraíso terá como área de abrangência as cidades de Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Centenário do Sul, Florestópolis, Lupionópolis e Porecatu.

Períodos de visitação:

A unidade estará aberta para visitação nos dias 17 e 18 de outubro, das 14h às 19h, e de 19 a 23 de outubro, das 9h às 11h e das 14h às 17h.

Agende sua visita guiada às novas instalações, pelos telefones (43) 3242-8700 / (43) 99147-6804, ou pelo e-mail melrian.abdalla@sescpr.com.br

