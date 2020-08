Unopar Arapongas promove rodas de conversa online sobre violência na infância e amamentação em tempos de pandemia

O Evento é uma parceria entre a faculdade, a 16ª Regional de Saúde, o CISVIR e o Banco de Leite Humano do Hospital da Providência

O curso de enfermagem da Unopar Arapongas, em parceria com a 16ª Regional de Saúde de Apucarana, participa nos próximos dias 24 e 25 de agosto de duas rodas de conversas online com temáticas importantes ligadas à infância e também à maternidade, com a participação de profissionais respeitados da área. A ação conta ainda com a participação do Banco de Leite Humano do Hospital da Providência e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (CISVIR).

No dia 24, às 14h, profissionais e estudantes da área da saúde e interessados da comunidade em geral podem participar do bate-papo online "Violência sexual na infância: estratégias de intervenção para profissionais de saúde". Na apresentação, estará a psicóloga Juliana Zanon Ferreira, especialista em gestão pública, saúde e assistência social, que atua como psicóloga na Secretaria Municipal de Saúde de Mandaguari e na Secretaria Municipal de Educação de Marialva. Para participar, basta acessar o link .

Já o bate-papo do dia 25, às 9h, terá como tema a "Amamentação em tempos de COVID-19", com a enfermeira obstetra da 16ª Regional de Saúde, Sabrina Kuniczki, a fonoaudióloga, Amanda da Silva, a coordenadora do Banco de Leite do Hospital da Providência, Julia Parra e a nutricionista Tayla Souza. Entre os assuntos que serão debatidos estão "por que manter a amamentação em tempos de COVID-19?" e doação de leite na pandemia. Neste caso, as inscrições acontecem pelo link .

De acordo com o coordenador do curso de enfermagem da Unopar Arapongas, Maicon Depieri - que também atua na área da saúde do município - ambos os assuntos precisam ser debatidos nesse momento. "Estamos vivendo um cenário que está nos gerando diversos desafios econômicos, sociais, entre tantos outros. Na saúde, não é diferente. Precisamos estar atentos às crianças, que com o isolamento social, passaram a enfrentar ainda mais situações de violência. As mães que estão amamentando também estão enfrentando desafios que precisam ser debatidos. O objetivo do evento é levar informação e ampliar o conhecimento da comunidade sobre esses temas de interesse público", pontua.

Asimp/Unopar