Uraí adquire ambulância através de emenda do deputado Cobra Repórter

No sábado (05), o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, foi informado que Uraí já está com uma ambulância novinha.

Isso só foi possível através de uma emenda parlamentar do deputado em que o município recebeu o recurso no valor de R$ 170 mil para a aquisição do veículo.

Trata-se de um pedido do parceiro do Distrito Secção São Paulo, Márcio Andrade, e da liderança, Sueli Aparecida Silva Fernandes.

“A nova ambulância será utilizada para reforçar os atendimentos de urgência e transporte de pacientes de alto risco agilizando e aprimorando os serviços de saúde disponibilizados para a população ainda mais nesta época tão deliciada de pandemia que enfrentamos”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp