Utilidade Pública: Manutenção no Sistema Tibagi interrompe abastecimento em bairros de Londrina e Cambé

A Sanepar informa que, no próximo domingo (6), irá paralisar a produção de água no Sistema Tibagi. A parada é necessária para a realização de manutenção de alta complexidade na estação de tratamento de água, o que deve ocorrer das 7h30 às 13h30. Os bairros que poderão ficar desabastecidos estão localizados nas regiões Sul, Norte e Leste de Londrina e Noroeste de Cambé. Não devem ser afetadas as demais regiões das duas cidades, por serem atendidas por outros sistemas.

Só ficarão sem água durante neste período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

A normalização da distribuição de água deve ocorrer de forma gradativa até o final da noite.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br