Vice-líder do Governo, Cobra Repórter, reivindica investimentos na Agricultura para municípios da região Norte

“O Paraná se firma, cada vez mais, como um celeiro de grãos e se mantém forte no mercado de carnes. Além disso, o agronegócio foi fundamental para evitar perdas mais severas da economia durante a pandemia do novo coronavírus. O setor representa mais de 80% das exportações do Estado e mais de 34% do PIB estadual. Foi o agronegócio, mais uma vez, que garantiu a segurança alimentar da nossa gente”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, durante a visita, ontem (02), ao secretário estadual de Agricultura, Norberto Ortigara, em Curitiba.

O deputado acompanhou um grupo de prefeitos do Norte do Estado que se reuniu com o secretário para apresentar reivindicações no setor. O prefeito de Conselheiro Mairinck, Alex Sandro Pereira Costa Domingues, por exemplo, solicitou pedras irregulares no trecho da Vila São Pedro até a Vila Rural e saiu da visita com a liberação garantida pelo secretário Ortigara. “Uma conquista que vai colaborar com o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o trânsito dos moradores do local”, comemorou o deputado Cobra Repórter.

Também estiveram lá:

*prefeito de Rancho Alegre, Fernando Coimbra, pediu pedras irregulares para dois trechos de estradas rurais.

*prefeito de São João do Caiuá, Stefan Pauka, solicitou pedras irregulares para 2km da Vila Rural.

*prefeito de Sabáudia, Moisés do Posto, e o secretário de Governo, Almir Batista, solicitaram pedras irregulares para 6km do Bom Progresso ao Bairro Pirapó.

*prefeita de Tamarana, Luzia Suzukawa, conversou com o secretário sobre projetos para impulsionar a agroindústria local.

*prefeito de Bandeirantes, Jaelson Matta, solicitou a liberação de uma retroescavadeira.

*prefeito de Ariranha do Ivaí, Thiago Epifanio da Silva, solicitou 2,2 km de pedras irregulares na estrada que liga Ariranha ao Terminal do Nova Aliança.

*vice-prefeito de Congonhinhas, Aparecido Renato Honório (o Renatinho), pediu 3,5 km de calçamento da BR no sentido da estrada que liga Imbaú e 0,5 km da estrada Santa Maria.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp