Voe Paraná - Apucarana terá voo diário direto para Curitiba

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, esteve na quinta-feira (16), em Curitiba, ao lado do Governador Ratinho Junior, do prefeito de Apucarana Junior da Femac, do secretário estadual de Saúde, Beto Preto, que é ex-prefeito de Apucarana, e do empresário Adilson Oliveira, da empresa Aerosul, para um grande anúncio: Apucarana terá voo diário direto para Curitiba pelo programa Voe Paraná.

“Uma grande conquista para Apucarana, que reúne muitos empresários do ramo de confecção de bonés, do vestuário e de produção de vinho e que precisam divulgar e vender seus produtos e a partir destes voos podem se deslocar, não só para a capital do Paraná, como para outros locais do Brasil. Parabéns ao governador por entender a necessidade e por propiciar o crescimento empresarial do Paraná, o que significa emprego e renda”, reforçou Cobra Repórter.

O deputado Cobra Repórter lembra que Apucarana abriga cerca de 900 empresas somente do ramo de confecção de bonés e é considerada a Capital do Boné.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp