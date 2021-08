Wenceslau Braz recebe investimentos em segurança e pavimentação

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), o prefeito Atahyde Ferreira dos Santos Júnior, o Taidinho (PSD) e o vereador Robson Vilela de Moura, o Robson da Saúde (PSB) debateram na quinta-feira, 12, os investimentos em segurança e pavimentação com pedra irregular em Wenceslau Braz. Romanelli mantém agenda de visitas no Norte Pioneiro, quando se reúne com lideranças para debater a liberação de recursos para vários setores.

“Wenceslau Braz tem recebido o atendimento do Governo do Paraná, que por meio de indicação dos deputados, investe num municipalismo forte e democrático. Mais R$ 290 mil foram liberados com a entrega de uma viatura para a Rotam e recursos para a pavimentação das ruas da cidade”, disse Romanelli.

A Polícia Militar de Wenceslau Braz recebeu uma nova viatura para a Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel). O investimento é de R$ 140 mil. Também foi liberado recursos no valor de R$ 150 mil para pavimentação com pedra irregular. Outros investimentos importantes também foram realizados, como a implantação do trevo no contorno sul, que desvia o trânsito do centro da cidade, ligando Wenceslau Braz ao noroeste de São Paulo.

“O trabalho não para e estamos unidos para garantir os investimentos necessários para Wenceslau Braz e o Norte Pioneiro. Com planejamento e muito trabalho, vamos superar a crise e promover o desenvolvimento regional”, disse Romanelli.