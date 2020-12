Youtuber ibaitiense completa a marca de um milhão de seguidores e recebe prêmio ouro

O youtuber ibaitiense Marcio Oliveira do Canal Play Android completa 1 milhão de inscritos no youtube e recebe o Prêmio Ouro para criadores de conteúdo. Em 2016 ele recebeu o Prêmio Prata pela conquista de 100 mil seguidores, noticia esta dada pelo jornal impresso Informativo A Voz de Ibaiti na ocasião, e agora 4 anos depois a nova marca incrível de 1 milhão de inscritos e seguidores. Os números atuais do canal são de 1.012.881 seguidores com mais de 74 milhões visualizações.

O premio é mais conhecido como Botão Play do YouTube, ou Placa do YouTube é uma forma de reconhecimento que a plataforma faz com os canais mais populares de seu site. Quando um Youtuber verificado atinge um marco específico, eles recebem um troféu relativamente plano, de metal (prata e ouro) ou (diamante), em forma de símbolo do botão de reprodução do YouTube. Os troféus são em tamanhos diferentes e armazenados em placas. Cada botão e placa ficam progressivamente maiores quanto maior o marco (numero de inscritos).

O canal Play Android é um canal de Tecnologia, onde se encontra dicas tech mobile do iniciante ao avançando. Tudo para facilitar e ter um estilo de vida com mais conectividade!

Marcio Oliveira agradece pelas redes sociais a todos os inscritos no canal ao atingir esta marca fabulosa.

"Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por todas as bênçãos a mim concedidas para a realização desse feito. Claro, agradeço a você inscrito por todo esse apoio incrível que venho recebendo", (trecho da publicação no instagram)

Prêmios conquistados pelo Canal Play Android

O Canal já recebeu dois prêmios do Youtube:

EM 2016, recebeu o Prêmio Prata para Criadores pela conquista de 100 mil inscritos , conforme matéria publicada na edição (Dez/Jan 2017) do Informativo A Voz de Ibaiti, e agora em 2020, o Prêmio Ouro referente a 1 milhão de inscritos e seguidores.

Veja o vídeo de Marcio Oliveira apresentando o recebimento do premio:

https://www.youtube.com/watch?v=reb33_SAFKI&feature=emb_logo

As Redes Sociais do canal são as seguintes:

YouTube Play Android: https://www.youtube.com/user/PLAYandroidAPK

Instagram: https://www.instagram.com/marciogeceoliveira/

Facebook: https://www.facebook.com/playandroidapkoficial

Twitter: https://twitter.com/PLAYandroidAPK

Acessem e inscrevam-se, vamos ajudar a atingir novas marcas e conquistar o premio Diamante.