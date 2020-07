 Musa Fitness Léia Basilio disputa para ser Musa do Atlético-MG

A musa fitness Léia Basilio está concorrendo ao posto de “Musa do Atlético-MG” no concurso Musa do Brasileirão. A morena sarada quer realizar esta conquista por se tratar do time do seu coração.

Léia, de 31 anos, apaixonada por musculação e já foi eleita Miss Fitness Centro-Oeste em 2018, disse que a experiência de concorrer para Musa do Galo e sente-se muito agradecida por esta oportunidade. Ela falou um pouco sobre o sentimento de concorrer a este posto tão importante.

“É uma emoção que não consigo explicar. Representar meu time do coração sempre foi um sonho. Emoção como quando vou ao estádio e sinto peso grandiosidade dessa torcida do Galo.”, disse a gata que faz sucesso com seus cliques no Instagram.