A bela Fabiane Estevam, é considerada A MUSA fitness Dj e vem fazendo sucesso com seus seguidores a cada dia mais. A modelo é mais uma prova de que o Sul do Brasil é uma fábrica de belas mulheres e que tira o fôlego de muitos marmanjos ao se deparar com a beldade nos eventos.

A musa compartilha com frequência em suas redes sociais, várias fotos com looks diferenciados, independente de estar utilizando os looks de academia ou com biquínis. Fabiane sempre chama atenção de seus seguidores, pois os figurinos evidenciam bem as curvas esculturais da loira.

Para acompanhar um pouco mais sobre a carreira da modelo, basta segui-la no instagram @fabianeestevam

