A modelo fitness Uliana Torres resolveu presentear os fãs com um ensaio sensual no clima apimentado. Com quase 10 mil seguidores no Instagram e conhecida como “Gata Fitness”, por ter um corpo escultura, ela fez um ensaio sensual no clima apimentado. A morena publicou fotos exclusiva no seu instagram de um ensaio sensual nunca revelado e deixou seus suprendidos, assim como todos os demais, babando.

Eu gosto do sabor intenso das coisas desmedidas. Tudo que é bom, que eu viva em exagero! Mas não é que eu queira morrer de um jeito fulgás. O que eu quero é viver em êxtase!"Diz ela em intrevista ao programa papo rápido entrevista".