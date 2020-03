A musa Priscila Soares vem causando com lindas Fotos , mostrando um corpo atlético e saudável

A musa Priscila Soares vem causando com lindas Fotos , em Balneário Camboriú mostrando um corpo atlético e saudável , a bela está postando lindos biquínis, dando muitas dicas animadoras de como superar esta quarentena com ânimo , faz vídeos de treinos dietas e muito mais ... ela que por sua vez está de quarentena não quebra a dieta e tenta levar ao público uma vida saudável .Priscila deixa uma mensagem a seus seguidores vamos se manter na fé , seguir com consciência Deus cuida de todos nós.