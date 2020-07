A nova bailarina do é o tchan revela ter sofrido critica ao entra no grupo

Conhecida por ser a nova bailarina do é o tchan, a dançarina Thais cordeiro concedeu recentemente uma entrevista para o programa Papo Rápido entrevista e falou sobre diversos assuntos polêmicos, entre eles que ela não sabia dançar , que ela revela ter sofrido diversas criticas.

Thais conta que lida com esse tipo de preconceito desde que era criança e relembra de quando foi fortemente atacada porque entrou no lugar de uma dançarina mais conhecida e querida no grupo Sheila Mello,. “Sofri vários ataques dizendo que não era para eu não ser a nova loira do é o tchan porque eu não sabia a corografia do grupo. E por causa do meu corpo , também me atacam. Dizem que sou gordinha , é o que vem acontecendo de verdade, sofremos ataques. O preconceito existe e precisa ser mudado”, explica.

Mais eu não me importo por que tenho apoio da minha família, amigos ,do grupo é o Tchan e da Sheila Mello