Adriely Pimentel dobrei faturamento com Close Friends e diz comprei meu quinto imóvel

A modelo Adriely Pimentel, que em março foi criticada e teve suas contas nas redes sociais denunciadas e invadidas com comentários agressivos após entrar para o Close Friends, fez de um limão uma limonada e, passou a usar a plataforma para faturar ainda mais com seu perfil e em 48 horas chegou a faturar 10 mil reais com as publicações no Close Friends .

A loira tem lucrado tanto com a plataforma que, investidora de imóveis, está arrematando o seu quinto imóvel em uma das praias mais famosas do país. Adriely acabou de chegar de uma temporada em Pernambuco com uma grande equipe que incluía maquiador, cabeleireiro e fotógrafo para um novo ensaio fotográfico.

“Primeiro invadiram minhas redes sociais com comentários preconceituosos e desrespeitosos que não me abalaram. Em seguida, como isso não me abalou, denunciaram as minhas contas para que fossem excluídas, mas não foram. Em 48 horas eu coloquei 10 mil reais no bolso com a exposição das minhas fotos no Close Friends. O recalque bateu e voltou. Eu aplico todo o meu dinheiro em imóveis e estou conquistando o meu quinto imóvel, que está sendo comprado em uma das regiões mais paradisíacas do Brasil”, revela Adriely, que continua “acabei de chegar de uma temporada em Pernambuco, onde estive com a minha equipe para um ensaio fotográfico daqueles”.