Advogata do Danilo Gentili, Cris Galêra é convidada para desfilar no Carnaval de SP: “topless na avenida”

Cris Galêra ficou de fora do Carnaval de 2020 por conta da pandemia, mas pretende mudar isso no próximo ano. Conhecida como a Advogata do apresentador Danilo Gentili, ela acaba de lançar um ensaio nu para a revista Sexy e promete causar na avenida. Cotada para desfilar em São Paulo, ela recebeu convite da escola de samba Colorado do Brás, que faz parte do grupo especial.

“Fiquei feliz e honrada com o convite, estou acertando os detalhes com o presidente e o carnavalesco, a ideia é causar de verdade com uma fantasia bem luxuosa e ousada. E vai ter topless na avenida”, adianta a modelo. “É um sonho antigo desfilar no Carnaval, mas como estava sempre viajando nunca consegui conciliar as datas, será uma estreia bem especial. Já estou com frio na barriga”, completa rindo.

E os planos de Cris no Carnaval são audaciosos. Ela pretende chegar ao cargo máximo de rainha de bateria. “Não custa sonhar (risos). Sou apaixonada por samba, por dança e por essa energia do Carnaval, mesmo sem pisar na avenida ainda. Quero fazer história no Carnaval, será um grande desafio para mim. Espero viver momentos inesquecíveis e fazer novos amigos na comunidade”.

De olho no desfile, a modelo conta que fará uma preparação física especial para encarar os 600 metros de avenida. Além de fazer musculação, ela pretende fazer aulas de samba. “Também faço aulas de boxe para ganhar resistência, me garanto quando o assunto é fôlego (risos). Quero definir mais os músculos e secar um pouco ainda, vai ser um ajuste fino para uma estreia bem especial”.

Eduardo Graboski/Asimp