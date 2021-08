Advogata do Danilo Gentili, Vanessa Nozaki assina com revista para segundo ensaio nu

Não é de hoje que a modelo Vanessa Nozaki, conhecida como a Advogata do Danilo Gentili, chama a atenção pelo corpo torneado e pela simpatia. Não à toa, ela acaba de assinar com a revista Sexy para seu segundo ensaio nu ao lado de Cris Galêra, também Advogata do apresentador do SBT. Vale lembrar que as duas posaram nuas para a revista SpicyFire de maio.

Formada em Biologia com pós-graduação em Análises Clínicas e Gestão de Negócios, Vanessa trabalhou em grandes hospitais de São Paulo e, cansada do assédio dos chefes e da baixa remuneração, deixou sua carreira para investir na sua beleza como modelo. Desde então, participou de dois realitys shows: ‘Casa das Pimentinhas’ e ‘Bela do Verão’, na RedeTV.

“Minha vida mudou, deu um giro 360º, principalmente depois que participei de um podcast com o Danilo Gentili. Nunca imaginei posar nua, ser capa de revista e mostrar a minha intimidade escancarada assim. Massageia o ego”, revela. “O primeiro ensaio foi só um aquecimento (risos). Acho que toda mulher gosta dessa coisa de se sentir desejada. Além disso, a capa de uma revista é muito boa financeiramente falando. Estou curtindo tudo isso”, diz.

Para a modelo, além da beleza das fotos, é importante ter atitude ao ser clicada, deixando as frescuras de lado. “Nada de mimimi, fiz o ensaio mais ousado do ano”, garante. “O tema das fotos é sadomasoquismo, inclusive o próprio Danilo [Gentili] que sugeriu, ele apoia bastante. E, claro, tem tudo a ver comigo. Gosto de ser dominada na cama, de receber ordens e de ser submissa na maioria das vezes. Então me entreguei muito nesse ensaio, o resultado está incrível”, adianta.

Além da revista e dos projetos como modelo, Vanessa investe em novidades. Em breve ela vai lançar um programa para mulheres que explora sensualidade e beleza. “É um projeto ousado e diferente, nunca vi algo nesse formato, será o primeiro do Brasil. Quero ensinar como as mulheres podem ser independentes e poderosas, atacando o público masculino”, resume.

Eduardo Graboski/Asimp