Advogata do Gentili, Cris Galera chega ao top 2 do OnlyFans e diz que o apresentador já assinou seus conteúdos

Em apenas dois meses, Cris Galera conquistou o top 2 mundial do OnlyFans, a plataforma de conteúdos adultos que conquistou muitas famosas. Conhecida como a Advogata do Danilo Gentili, ela contou que o apresentador já assinou seu perfil para ver todos os seus vídeos sem censura. Na plataforma, Cris mostra seu lado mais ousado e exibicionista, e fatura cerca de R$ 60 mil por mês.

“O Danilo já me viu peladinha”, entrega aos risos. “Ele assinou bem no início, quando comecei a vender meus nudes. Quando eu vi na lista o nome dele, eu fiquei em choque. Não acreditei na hora. Fiquei com o pé atrás e em silêncio. Respeitei o espaço dele, não fui falar com ele nem nada. E ele nunca comentou nada, o Danilo é bem discreto. Eu achei o máximo, claro”, confessa.

Cris ainda revela que outros famosos já assinaram seu OnlyFans usando perfis fakes e nomes fictícios, incluindo apresentadores, jogadores e até cantores. E entrega propostas de viagens e presentes. “Eles assinam no OnlyFans e depois vão conversar comigo no Instagram. Esses famosos adoram comentar meus vídeos. Muitos me dão ideias do que gravar, de cenários e situações. E alguns fazem uns pedidos bem inusitados (risos)”.

Para chegar ao top da plataforma e conquistar os famosos, Cris diz que o segredo está nos conteúdos caseiros. Os assinantes, segundo ela, gostam mesmo de ver situações do dia a dia. “Os homens piram. Gravo no dia a dia, sabe? Cozinhando, tomando banho, descansando no quarto... esse tipo de conteúdo aproxima mais. Eu mesma gravo, edito e publico. Estou curtindo muito essa fase e realizando as minhas próprias fantasias”, confessa.

E mesmo fazendo sucesso no top do OnlyFans, Cris se prepara para lançar seu ensaio nu para a Playboy Austrália. A revista deve chegar às bancas no mês que vem. “O ensaio ficou incrível e bem ousado. Essa capa tem um gostinho especial. É um sonho de adolescente, sempre fui muito exibicionista e sempre me imaginava como sex symbol da Playboy”.

Eduardo Graboski/Asimp