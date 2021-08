Advogatas do Danilo Gentili lançam ensaio nu e encerram o ciclo da dupla: “novos projetos”

Cris Galêra e Vanessa Nozaki ganharam fama juntas. Depois de participarem do reality show ‘Bela do Verão’ – apresentado por João Kléber na RedeTV! –, onde se conheceram, elas ficaram conhecidas como as Advogatas do Danilo Gentili durante o podcast 'Flow' ao lado do apresentador do SBT.

Desde então, chegaram aos assuntos mais comentados do Twitter e foram convidadas para programas de TV, podcasts e para ensaios em revistas masculinas, incluindo Sexy e SpicyFire, as maiores em circulação no Brasil. Neste mês, elas lançaram um ensaio nu para a revista Sexy, o último trabalho da dupla.

As Advogatas decidiram se separar e encerrar o ciclo, dando sequência a novos projetos individuais. Cris Galêra segue investindo na sua carreira como modelo e influencer, inclusive ela será capa da revista Playboy no exterior. Além disso, está confirmada como musa no Carnaval de São Paulo.

Já Vanessa Nozaki apostará em uma mentoria para formar sexy models em todo o Brasil, um projeto inédito e inspirado na sua trajetória de sucesso. Ela também lançará um negócio online voltado para o entretenimento adulto.

“Agora serão novos rumos, temos projetos diferentes e bem ousados. Não teve briga, não tivemos discussões sérias, apenas entendemos que nosso ciclo chegou ao fim”, diz Vanessa. “A nossa parceria foi um sucesso, curtimos muito e tivemos uma visibilidade surreal, sempre com apoio do Danilo. Fechamos com um ensaio incrível para a Sexy, foi lindo”, completa Cris.

Para comemorar a capa da revista Sexy e a nova fase, as duas armaram um coquetel em São Paulo com a presença de VIPs. Em um momento de empolgação rolou até selinho. “Apenas gratidão por essa parceria e por ter o Danilo ao nosso lado, ele mudou nossas vidas”, comenta Vanessa. “Temos uma relação muito legal e vamos levar isso para frente, a amizade continua”, diz Cris.

Eduardo Graboski/Asimp