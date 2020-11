Aline Bitencourt quer ser a Musa do Internacional em votação pela internet

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Aline Bitencourt, que está disputando para ser Musa do Internacional Internet no concurso Musa do Brasileirão 2020.

Aline, de 33 anos, gaúcha, mora em Gravataí, tem como sua grande paixão o Internacional, seu time do coração, e sonha em ser a nova musa colorada. "Não existe sentimento maior do que representar meu time do coração. Meu Internacional", declarou a gata.

Enquanto isso, nas redes sociais, a gata não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de cliques ousados mostrando seu corpo sarado.