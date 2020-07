Aline Favacho disputa para ser Musa do Athletico-PR

A paraense Aline Favacho está concorrendo ao posto de “Musa do Athletico-PR” no concurso Musa do Brasileirão. A linda morena quer realizar esta conquista por se tratar do time do seu coração.

Aline, de 30 anos, vivem em Blumenau-SC há cinco anos, disse que a experiência de concorrer para Musa do Furacão é uma experiência maravilhosa e sente-se muito agradecida por esta oportunidade. Ela falou um pouco sobre o sentimento de concorrer a este posto tão importante.

“É uma sensação muito única, pois ser musa não é uma questão só de beleza ou marketing, e sim ser fonte de inspiração para outras mulheres a cuidarem de si mesmas e valorizarem a sua auto-estima”, disse a gata athleticana que faz sucesso com seus cliques no Instagram oficial @alinecristinafavacho.