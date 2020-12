Aline Luic participa de festa de lançamento da Playboy de Ellen Santan

A Musa do Flamengo, Aline Luic, participou da festa de lançamento Revista Playboy Portuguesa da sua amiga Ellen Santana, a campeã do Miss Bumbum Brasil. A festa foi realizada no Rio de Janeiro, na Leah Festa, para convidados selecionados pela capa da revista.

Aline amou todo o evento e se destacou com sua beleza chamando a atenção de todos a sua volta. Além da musa rubro-negra, a festança também contou com convidados presentes como o grupo Os Havaianos e a Banda +Além sobre o comando dos djs Thinker e Dj Morango.

Enquanto isso, nas redes sociais, a gata não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de cliques ousados mostrando seu corpo sarado.