Amanda Silveira disputa o Musa de Santa Catarina pela cidade de Florianópolis

A modelo catarinense Amanda Silveira está concorrendo ao título de Musa de Santa Catarina, depois de ter participado da seletiva que teve mais candidatas entre todas as cidades do concurso e recebeu o título de Musa de Florianópolis 2020. O concurso deve ocorrer entre fevereiro e março de 2021 se a pandemia deixar.

Sobre a emoção de representar a capital do estado, que é considerada uma das capitais mais belas do país e se destaca por suas lindas praias e belas mulheres, Amanda Silveira falou sobre o tema.

"Primeiramente, gostaria de agradecer a organização do concurso Musa de Santa Catarina pela oportunidade de representar Florianópolis, que é minha cidade, onde sempre morei e amo de paixão, e lembrando que foi a cidade foi mais concorrida no estado em números de inscrições me deixa ainda mais emocianada com esse título. Agora como Musa de Florianópolis, conto com o apoio da minha torcida para trazermos o título de Musa de Santa Catarina para nosso cidade. Eu vejo esse concurso além de esteriótipos, para mim, que tenho origem humilde e venho de periferia é emocionante defender esse título, estamos rompendo barreiras e quero motivar e incentivar as pessoas de que nossos sonhos podem sim se realizar, precisamos ter fé e lutar pelo o que acreditamos! ", declarou a modelo que já posou com a faixa de musa de Florianópolis.